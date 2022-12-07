Легковушка перевернулась после столкновения с микроавтобусом, влетевшим в бетонный забор на МКАД

Момент столкновения микроавтобуса и легковушки на МКАД попал на видео Фото: стоп-кадр из видео

На внутренней стороне 15-го километра МКАД, после Новоегорьевского шоссе, столкнулись два автомобиля. Один из них, легковушка, перевернулся. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы опубликовал видео, на которое попал момент ДТП.

На кадрах видно, что от удара повреждены обе машины. Легковушка перевернулась на крышу и задела дорожное ограждение. Второй участник аварии, фирменный микроавтобус доставки, также въехал в бетонные блоки, отделяющие проезжую часть от обочины.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Дорожная ситуация в районе ДТП осложнена. Движение осуществляется по двум полосам из четырех. Водителей просят объезжать проблемный участок.

Ранее KP.RU сообщал, что пять человек пострадали в аварии с маршруткой на Ленинградском проспекте в Москве. Травмы получил водитель общественного транспорта и четверо его пассажиров.