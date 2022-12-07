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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 11:18

Спасатели вытащили зажатого водителя из столкнувшейся с грузовиком легковушки

Первую помощь пострадавшему мужчине оказали спасатели Московского авицентра, которые освободили его из искореженного автомобиля
Ирина РЕБРИКОВА
Первую помощь пострадавшему водителю оказали спасатели

Первую помощь пострадавшему водителю оказали спасатели

Фото: Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Утром 7 декабря на улице Поляны на юго-западе Москвы столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате водитель последнего оказался зажат искореженным корпусом разбитой машины. Освобождать его пришлось сотрудникам службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

- Мы первые прибыли на место происшествия, оградили его, отключили аккумуляторную батарею. До приезда скорой оказали пострадавшему водителю первую помощь, - рассказал старший дежурной смены.

Далее спасатели дождались прибытия медиков и оказания помощи ими, а уже затем освободили водителя из плена погнувшегося кузова авто и доставили в медицинское учреждение.

Ранее KP.RU сообщил, что на Ленинградском проспекте в Москве маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями. В ДТП пострадал водитель общественного транспорта и четверо его пассажиров.