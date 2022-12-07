Спасатели вытащили зажатого водителя из столкнувшейся с грузовиком легковушки

Первую помощь пострадавшему водителю оказали спасатели Фото: Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Утром 7 декабря на улице Поляны на юго-западе Москвы столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате водитель последнего оказался зажат искореженным корпусом разбитой машины. Освобождать его пришлось сотрудникам службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

- Мы первые прибыли на место происшествия, оградили его, отключили аккумуляторную батарею. До приезда скорой оказали пострадавшему водителю первую помощь, - рассказал старший дежурной смены.

Далее спасатели дождались прибытия медиков и оказания помощи ими, а уже затем освободили водителя из плена погнувшегося кузова авто и доставили в медицинское учреждение.

Ранее KP.RU сообщил, что на Ленинградском проспекте в Москве маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями. В ДТП пострадал водитель общественного транспорта и четверо его пассажиров.