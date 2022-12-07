Устроившего смертельное ДТП в Подмосковье экс-полицейского арестовали до 5 февраля 2023 года

На заседании суда по избранию меры пресечения экс-полицейский старательно скрывал свою внешность. Фото: кадр из видео ГСУ СК РФ по Подмосковью

Устроившему смертельное ДТП на Разинском шоссе в Подмосковье экс-полицейскому предъявили обвинение и арестовали до 5 февраля 2023 года. Бывшего сотрудника органов внутренних дел обвиняют в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения, повлекшего смерть 44-летней женщины, уточняют в Телеграм-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

- По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении ведомства.

Следователи уже опросили водителей трех машин, с которыми столкнулся автомобиль экс-полицейского, и свидетелей происшествия. Далее специалисты проведут судебно-медицинскую, генетическую и автотехническую экспертизы.

Как сообщал KP.RU ранее, авария произошла 5 декабря 2022 года на четвертом километре Разинского шоссе. Полицейский ехал на автомобиле Range Rover. В ДТП погибла пассажирка одной из участовавших в аварии машин. Сотрудник правоохранительных органов отказался от прохождения медосвидетельствования. Впоследствии его уволили, а по факту ДТП возбудили уголовное дело.