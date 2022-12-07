Троим фигурантам дела о подрыве Крымского моста продлили арест в Москве до 8 марта 2023 года

Вид со спутника на поврежденный Крымский мост Фото: REUTERS

Басманный суд Москвы до 8 марта 2023 года продлил арест фигурантам уголовного дела о подрыве Крымского моста Александру Былину, Дмитрию Тяжелых и Олегу Антипову. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей суда. Какова была роль каждого из обвиняемых в совершении преступления, по-прежнему не сообщается.

Помимо них в Крыму также под арестом остаются еще пять человек, которых следствие связывает с происшествием.

Как сообщал KP.RU ранее, Антипова, Тяжелых и Былина суд арестовал 17 октября 2022 года по 8 декабря 2022 года.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Сработала взрывчатка, находившаяся в грузовике, который заехал на мост. ЧП вызвало разрушения конструкции, но вскоре мост восстановили. В результате теракта погибли пять человек: водитель грузовика и четыре человека, которые еахли за грузовиком на легковом авто.

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