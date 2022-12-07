Движение по Дмитровскому шоссе в Москве восстановили после потопа Фото: Департамент транспорта Москвы

После того как на Дмитровском шоссе прорвало коммуникации и часть дороги затопило, движение было временно приостановлено. Однако теперь в Департаменте транспорта Москвы сообщили о том, что проезд снова полностью свободен.

Сперва движение возобновили по дублёру Дмитровского шоссе, а спустя 40 минут появилось сообщение о полной ликвидации последствий разлива коммуникаций.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в районе владения № 164 на Дмитровском шоссе прорвало коммуникации, из-за чего посреди дороги образовалось своего рода озеро. Водители публиковали записи с видеорегистраторов и фотографии в соцсетях, движение временно приостанавливали, пока коммунальные службы справлялись с последствиями инцидента.

Разлив воды достаточно быстро локализовали, но ещё нужно было очистить затопленную проезжую часть. В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы отмечали, что прорыв подземных коммуникаций не повлиял на водоснабжение местных жителей.