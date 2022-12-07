В 150 новостройках Московского региона улучшена связь

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Качество связи улучшено в жилых комплексах региона, в том числе, в таких крупных, как «Лучи», «Молодогвардейская, 36», Headliner, «Savvin River Residence», «Люберцы 2020», «Меценат», «Хорошевский», «Фонвизинский», LIFE-Варшавская, «Саларьево Парк», «Позитив», «Первый Московский», «Южное Бунино», «Марьино Град» и других. В области высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в новостройках как в ближайших от Москвы городских округах, таких, как Ленинский, Красногорский, Химки, Мытищи, Балашиха, Королев, так и более отдалённых – Серпуховском, Дмитровском, Солнечногорском, Истринском и других.

В них МТС установила новые базовые станции, заменила оборудование на современное и перенастроила частотные диапазоны для расширения емкости сети. Это позволило вдвое ускорить мобильный интернет и предоставить абонентам качественную связь на придомовых территориях, паркингах и внутри квартир, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться интернет-сервисами. Средняя скорость мобильного интернета теперь позволяет загрузить электронную книгу за секунду, мобильное приложение – за две, музыкальный альбом – за минуту, видео весом около 1,4 ГБ – чуть более трех минут.

«В новых районах бывает сложно найти место для установки оборудования и добиться радиосигнала хорошего качества из-за конструктивных особенностей и применяемых материалов при строительстве современных зданий. Многие ЖК строятся по принципу колодца, стены которого выполнены из железобетонных конструкций, представляющих серьезное препятствие для радиосигнала. Для обеспечения новостроек связью мы работаем в тесном контакте с застройщиками, чтобы новоселы могли пользоваться всеми возможностями нашей связи сразу же после переезда в новые квартиры вне зависимости от класса жилья», – отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.