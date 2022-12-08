Москва сохраняет лидерство по выдаче льготной ИТ-ипотеки

Мария Багреева. Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

За шесть месяцев действия программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов в Москве выдано 1,3 тысячи кредитов на сумму почти 16 миллиардов рублей. Столица лидирует среди регионов России по количеству и объему выданных по этой программе займов. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

«Сфера информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся в России, при этом в столичном регионе, по данным Министерства цифрового развития РФ, работают около 30 процентов от общего количества российских ИТ-компаний. ИТ-ипотека востребована у москвичей: на Москву сегодня приходится почти треть от числа выданных в стране льготных ИТ-ипотек и 40 процентов от их общего объема. Всего с мая по октябрь московские ИТ-специалисты подали свыше шести тысяч заявок на оформление таких кредитов. Более четырех тысяч из них были одобрены, почти 1,3 тысячи человек уже заключили с банками договоры», – отметила Мария Багреева.

В конце октября 2022 года Минцифры внесло в правительство России проект постановления с новыми более комфортными условиями программы. Предлагается расширить границы возраста заемщика с 22–44 до 18–50 лет. Кроме того, после получения ипотеки сотруднику нужно будет работать в аккредитованных ИТ-компаниях в течение пяти лет, а не весь срок кредита. Если он уволится из компании, то льготная ставка сохранится еще на полгода. Минимальный ежемесячный доход получателя для Москвы остался прежним – не менее 150 тысяч рублей.

Льготная ипотека для ИТ-специалистов была запущена в мае 2022 года в качестве одной из мер поддержки российской отрасли информационных технологий. Ставка по кредиту составляет не более пяти процентов. Программа действует до 31 декабря 2024 года.