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НовостиОбщество8 декабря 2022 5:28

Небольшой снег, гололедица и до -5 градусов ожидаются в Москве 8 декабря 2022 года

Атмосферное давление понизится и составит 752 мм рт. ст.
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Ночью воздух остынет до -6...-4 градусов

Ночью воздух остынет до -6...-4 градусов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в четверг, 8 декабря, прогнозируется облачная погода и небольшой снег. Местами на дорогах образуется гололедица. Днем температура воздуха опустится до пяти-трех градусов мороза, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 752 мм ртутного столба, что близко к климатической норме. Влажность – 80%.

В ночь на пятницу воздух остынет до -6…-4 градусов. Атмосферные осадки в виде снега сохранятся. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Днем 9 декабря характер погоды практически не изменится: ожидается небольшой снег, гололедица и до -3…-1 градуса.

Ранее KP.RU сообщал, что горячая линия ЕДЦ начала принимать заявки от москвичей по зимним темам. Горожане могут пожаловаться на неубранный снег, наледь и сосульки во дворах и на улицах.