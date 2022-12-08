Женщина сгорела заживо при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Тело погибшей нашли на балконе квартиры на Новоясеневском проспекте Фото: прокуратура Москвы

Женщина погибла в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного на Новоясеневском проспекте на юго-западе столицы, сообщили в Телеграм-канале прокуратуры города.

По предварительным данным, возгорание произошло вечером 7 декабря в квартире на восьмом этаже. Площадь пожара не уточнятся. На месте работали сотрудники экстренных служб. После ликвидации огня на балконе обнаружили тело женщины. Погибшая жила с матерью и сыном.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия работу правоохранителей координировал Черемушкинский межрайоный прокурор. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщал, что двухлетний мальчик и его мать пострадали при пожаре в квартире на северо-западе Москвы. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. ЧП случилось утром 6 декабря на улице Демьяна Бедного.