Собянин сообщил о быстрой адаптации московского бизнеса к западным санкциям

Московские предприниматели воспользовались возможностями после ухода многих зарубежных компаний с российского рынка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский бизнес быстро адаптировался к работе в условиях западных санкций. Меры поддержки, которые город оказал предпринимателям, оказались эффективными. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу ТВЦ.

«Российский бизнес много чего в своей жизни видел, и его просто так не напугаешь. Поэтому ситуация была точно не паническая. Конечно, было много тревог, опасений. Но уже по прошествии нескольких месяцев можно сказать, что, во-первых, эти опасения не сбылись, во-вторых, наш бизнес очень быстро адаптировался к этой ситуации», - заявил Собянин.

Градоначальник отметил, что важным моментом во время кризиса является психологический настрой всех участников процесса: населения, властей и бизнеса. Именно поэтому Сергей Собянин лично встречался с предпринимателями для оперативного решения возникших трудностей и вопросов. В столице вводили дополнительные меры поддержки по тем отраслям, которые были больше всего уязвимы в условиях санкций. Также ситуация улучшилась благодаря работе всей банковской и транспортной систем страны.

Он добавил, что московские бизнесмены воспользовались возможностями после ухода зарубежных компаний. Они в кратчайшие сроки выстроили новые логистические цепочки и нашли партнеров. На рынок вышли новые бренды как из России, так и из других стран.

Ранее KP.RU сообщал, что Собянин в телеэфире ответил на вопросы жителей о второй волне мобилизации, экономике Москвы в условиях санкций и праздновании Нового года.