Пробки в Москве достигли 5 баллов из-за снегопада 8 декабря

Основные дорожные заторы наблюдаются на ТТК, МКАД и Киевском шоссе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Москве утром 8 декабря из-за снегопада на дорогах образовались пятибалльные пробки. Основные заторы наблюдаются на ТТК у Северянинского путепровода, на МКАД около улицы Верхние поля и в районе Киевского шоссе, сообщили в Телеграм-канале столичного Дептраса.

Автомобилистов просят быть аккуратными в непогоду, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений. За рулем не стоит отвлекаться на гаджеты.

К вечеру пробки на дорогах могут достичь 8 баллов из 10. Движение будет затруднено в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД. В час пик горожанам советуют пользоваться общественным транспортном, там можно сэкономить время.

Ранее KP.RU сообщал, что в четверг в столице ожидается небольшой снег и гололедица. Днем столбики термометров покажут -5…-3 градуса, ночью подморозит до -6…-4 градусов. Порывы ветра усилятся до 11 м/c.