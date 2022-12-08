Мэр Москвы Собянин назвал провокацией слухи о второй волне мобилизации

Сергей Собянин опроверг информацию о новой волне частичной мобилизации Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сообщения о второй волне мобилизации являются провокацией. Их распространяют, чтобы создать «тревожное состояние» среди населения, заявил мэр Москвы Серей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Градоначальник напомнил, что 17 октября по согласованию с Министерством обороны РФ частичная мобилизация в столице завершилась, а выписанные повестки аннулировали.

«… в ответ услышал, что это все фигня, вранье, это они нас обманывают и так далее. И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовать, что будет вторая волна, она постоянно дрожит», - подчеркнул Собянин.

По его словам, слухи о второй волне мобилизации – это фейк. Людей дезинформируют, чтобы они прятались и уезжали из страны. При этом Собянин подчеркнул, что в продолжении мобилизации необходимости нет.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Собянин заявил о быстрой адаптации московского бизнеса к западным санкциям. По его словам, предприниматели в кратчайшие сроки нашли новых партнеров и выстроили логистические цепочки. Город оказывает им дополнительным меры поддержки.

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