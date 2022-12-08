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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:52

Собянин: в московский центр поддержки семей мобилизованных поступило около 20 тысяч заявок

Мэр сообщил, что в данный момент центр продолжает работу в постоянном режиме
Роман ПОЛОСИКОВ
Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Собянин поведал, что в центр поддержки семей мобилизованных поступило уже около 20 тысяч заявок. Сам центр продолжает работу в постоянном режиме, об этом глава города сказал в эфире телеканала «ТВЦ».

С открытия центра в Москве было обработано 20 тысяч заявок. В их числе: 18 тысяч в области адресно-финансовой поддержки, просьбы о трудоустройстве, получении новой профессии. Также люди обращаются за помощью по устройству в детские сады и продленки, организации бесплатного питания.

Сергей Собянин добавил, что центр поддержки семей мобилизованных решает и проблемы с престарелыми родителями, чьи дети были мобилизованы. Мэр отметил, что работа центра осуществляется в постоянном режиме.

Ранее KP.RU писал о том, что мэр Москвы назвал слухи о второй волне мобилизации провокацией. Он отметил что распространяют эти слухи, пытаясь вызвать у граждан тревогу. Людей дезинформируют намеренно, чтобы они уезжали из страны.

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