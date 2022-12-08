Курьер-мошенник обманул пенсионерку на 750 тысяч рублей в Москве

Денежные средства курьер отправил на счет сообщников, оставив себе небольшую часть в качестве вознаграждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве правоохранители задержали 23-летнего жителя столицы, работавшего на телефонных мошенников. Молодой человек выполнял роль курьера у аферистов, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, 87-летней москвичке, проживающей на Библиотечной улице, позвонил неизвестный. Он сообщил, что ее родственник якобы стал виновником ДТП, и ему нужны денежные средства, чтобы избежать уголовной ответственности. Потерпевшая поверила мошеннику и передала приехавшему к ней курьеру 750 тысяч рублей. Спустя время пенсионерка связалась с близкими и поняла, что ее обманули.

Полицейские поймали посыльного. Большую часть суммы молодой человек отправил на счет сообщникам, а себе оставил немного денег в качестве вознаграждения. Свою долю курьер потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранта арестовали.

Ранее KP.RU сообщал, что 18-летнего курьера телефонных мошенников задержали в столице. Парень забрал у 85-летней пенсионерки 105 тысяч рублей, оправил сообщникам 75 тысяч рублей, а остальные деньги оставил себе. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.