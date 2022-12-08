Карте «Москвенок» добавили функцию Единого читательского билета

Карта «Москвенок» приобрела новый функционал. Фото: mos.ru

У карты «Москвенок» появилась новая функция - теперь ее можно использовать и как единый читательский билет в 440 библиотеках столицы. Для этого нужно попросить библиотекаря привязать ее лицевой счет к профилю читателя в библиотечной информационной системе, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

- С новой возможностью «Москвенок» станет еще более удобным: дети смогут брать книги в любой городской читальне и не носить с собой единый читательский билет, - отметила Марина Тавадзе, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

При этом родители школьника узнают, посетил ли он библиотеку. Уведомления об этом будут приходить в мобильное приложение «Госуслуги Москвы» и на электронную почту.

В сообщении отмечается, что такое действие карты касается только тех, кто уже имеет единый читательский билет. Остальным нужно будет сначала оформить ЕЧБ, а уже потом перевести его функционал и на карту «Москвенок».

Ранее KP.RU сообщил о том, что московским школьникам предстоит написать пробный ЕГЭ. Таким образом учащиеся смогут проверить свою готовность к выпускным испытаниям.