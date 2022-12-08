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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 8:23

Закладчик по ошибке поджег квартиру с женщиной и двухлетним ребенком в Москве

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство женщин и ее сына
Авторы (2):
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Возгорание в квартире на ул. Демьяна Бедного произошло в результате поджога входной двери

Возгорание в квартире на ул. Демьяна Бедного произошло в результате поджога входной двери

Фото: прокуратура Москвы

Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство женщины и ее двухлетнего ребенка путем поджога на северо-западе Москвы, сообщили в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Возгорание в квартире на улице Демьяна Бедного произошло во вторник, 6 декабря. В результате ЧП пострадали два человека – 24-летняя жительница столицы и ее сын. Мать и ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В настоящий момент они все еще находятся в медучреждении.

Как выяснилось, причиной возгорания стал поджог входной двери. Подозреваемого задержали, это 32-летний мужчина. Он проверяется на причастность к аналогичным правонарушениям. Ход расследования контролирует прокуратура. Материалы дела переданы в Следственный комитет. В столичном СК добавили, что в ближайшее время злоумышленника привезут на допрос.

По данным источника «Комсомольской правды», в поджоге подозревается закладчик, который пытался отомстить обманувшему его клиенту. Злоумышленник не знал, что квартиру этот клиент сдаёт посторонним людям.

Фото подозреваемого в совершении поджога квартиры на северо-западе Москвы

Фото подозреваемого в совершении поджога квартиры на северо-западе Москвы

Фото: ГСУ СК России по Москве

Ранее KP.RU сообщал, что женщина сгорела заживо при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Возгорание произошло вечером 7 декабря.