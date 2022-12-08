Снегопад в Московском регионе не повлиял на график поездов и автобусов «Аэроэкспресса»

Аэроэкспрессы идут по расписанию несмотря на снегопад Фото: Алиса ТИТКО

Поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресса» в Москве и Подмосковье идут по графику, несмотря на снегопад, сообщает пресс-служба перевозчика. Сотрудники компании принимают те меры, которые нужны, чтобы обеспечить движение без сбоев в расписании.

- В течение всего зимнего сезона токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой, - уточняется в сообщении.

При этом пассажирам перевозчик рекомендует в текущих погодных условиях все-таки выезжать в аэропорт вылета заранее.

Ранее KP.RU сообщил, что в течение дня 8 декабря снегопад в столичном регионе продолжится. Погода будет облачной, а температура будет держаться на несколько градусов ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

Погодные условия уже привели к двум крупным авариям. Утром семь автомобилей столкнулись на МКАД у пересечения со Сколковским шоссе. Чуть позже стало известно о столкновении пяти машин на Ленинградском проспекте.