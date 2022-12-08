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НовостиЭкономика8 декабря 2022 9:15

Более 1,5 тысячи квадратных метров самостроя ликвидировали в районе Косино-Ухтомский

Москва активно избавляется от незаконных построек
Павел ЧЕРНЫШОВ
В настоящее время территория освобождена от самостроя

В настоящее время территория освобождена от самостроя

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Земельный участок площадью свыше шести тысяч квадратных метров на востоке Москвы освобожден от незаконных построек. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Специалисты ведомства выявили нарушения на территории складского комплекса по адресу: улица Лыткаринская, владение 2А.

«Арендатор нарушил условия договора и незаконно возвел девять строений общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, – пояснил Иван Бобров. - Объекты были построены на земельном участке, где запрещено размещение временных и капитальных сооружений. Объекты не были поставлены на кадастровый учет, на них не было зарегистрировано право собственности. Кроме того, самовольные постройки использовались в коммерческих целях – в них работали автомастерские».

В настоящее время территория освобождена от самостроя: демонтажные работы полностью завершены, незаконные постройки ликвидированы, участок используется без нарушений.