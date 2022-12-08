Москвич лишился 1,6 млн рублей из-за дружбы с арендатором комнаты в его квартире

Задержанный подозреваемый оказался ранее судимым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прозаически закончилась дружба между 55-летним москвичом и 26-летним приезжим из Пермского края, который снял комнату в принадлежащей жителю столицы квартире в доме на бульваре Рокоссовского. Арендатор настолько расположил хозяина жилья к себе, что тот позволил арендатору иногда оплачивать покупки своей банковской картой, сообщает МВД Медиа. Гость столицы, узнав пин-код, не смог справиться с искушением.

- В один из дней владелец квартиры, положив на стол паспорт, мобильный телефон и кредитки, пошёл спать. Когда же проснулся, то ни соседа, ни оставленного имущества не обнаружил, - говорится в сообщении.

В дальнейшем выяснилось, что похититель снял в одном из банкоматов больше 1,6 млн рублей с украденной карты. Деньги потратил на собственные покупки, а документы выбросил.

Задержать подозреваемого удалось только в ходе служебной командировки полицейских в город Кизел Пермского края. На время расследования дела о краже фигуранта арестовали.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Москве задержали 32-летнего наркодилера, которого подозревают в поджоге квартиры с женщиной и двухлетним ребенком.