Москвичи назвали уровень дохода, о котором мечтают в 2023 году

Самые высокие зарплатные ожидания у специалистов сфере ИТ – 240,5 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи назвали сумму идеального дохода в 2023 году. Ежемесячно они хотят зарабатывать 154,3 тыс. рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на данным сервиса «Работа.ру».

На самые высокие зарплаты рассчитывают специалисты сфере ИТ – 240,5 тыс. рублей, бухгалтеры – 158,8 тыс. рублей, сотрудники банков – 149,1 тыс. рублей. Кроме того, порядка 148,6 тыс. рублей в месяц хотят получать рабочие отрасли строительства, а около 146,7 тыс. рублей – транспорта.

Сумма среднего ожидаемого дохода жителей столицы немного ниже – около 98,4 тыс. рублей. Например, сотрудники отраслей телекома в 2023 году готовы работать за 131,9 тыс. рублей, строители – за 103,4 тыс. рублей, а маркетологи и рекламщики – за 100 тыс. рублей. Наименьшие требования к зарплате у сотрудников общепитов, недвижимости, управления персоналом.

«Различия ожидаемого и идеального доходов в зависимости от отрасли работы составили от 13% до 82%»,- отметили аналитики.

Ранее KP.RU сообщал, что москвичи назвали самый желанный подарок на Новый 2023-й год. На праздник горожане хотят получить конверт с деньгами.