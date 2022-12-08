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НовостиОбщество8 декабря 2022 10:07

В Москве вдвое упал спрос на аренду квартир

Арендодатели делают скидки до 30 процентов, чтобы хоть как-то привлечь съемщиков
Мила ГЕНЬ
В Москве в два раза упал спрос на аренду квартир

В Москве в два раза упал спрос на аренду квартир

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на аренду квартир в Москве резко упал. Как сообщают «РИА Новости», интересующихся съемным жильем в ноябре 2022 года стало в два раза меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Речь идет о потенциальном спросе — количестве людей, которые просматривают объявления о сдаче жилья. При этом количество предложений на рынке увеличилось в три раза по сравнению с 2021 годом.

Арендодатели, чтобы хоть как-то выжить в реалиях рынка, предлагают скидки, вплоть до 30 процентов. По данным аналитиков, с начала года аренда однокомнатных квартир в столице с начала года подешевела на девять процентов и теперь составляет 43 тыс. рублей в месяц. «Двушки» упали в цене на 15 процентов, до 55 тыс. рублей в месяц, а «трешки» на 30 процентов и стоят теперь 90 тыс.

Спрос на элитное жилье по сравнению с началом года упал на 40 процентов. Выравнивание ситуации эксперты прогнозируют не ранее весны 2023 года.

Ранее KP.RU писал, в каких районах Москвы продают самые недорогие однушки.