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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:28

Движение поездов на юго-западном отрезке Сокольнической линии метро Москвы введено в график

Интервалы между составами увеличивали для проверки инфраструктуры
Ирина РЕБРИКОВА
Поезда шли с увеличенными интервалами

Поезда шли с увеличенными интервалами

Фото: Артем КИЛЬКИН

Движение на юго-западном отрезке Сокольнической линии метро Москвы ввели в график. Интервалы между составами были увеличены из-за необходимости провести проверку инфраструктуры, сообщает столичный Дептранс. Причины и детали проверки при этом не уточняются.

После проверки движение поездов на красной ветке вернули в график.

Ранее KP.RU сообщил, что снегопад в Московском регионе не повлиял на график поездов и автобусов «Аэроэкспресса». Тем не менее перевозчик порекомендовал пассажирам отправляться в аэропорт заранее.

А вот движение на дорогах Москвы сильно затруднено. Вечером в городе прогнозируются пробки 8 и 9 баллов. В связи с этим Дептранс обратился к автомобилистам столицы с просьбой временно пересесть на общественный транспорт.

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