Движение поездов на юго-западном отрезке Сокольнической линии метро Москвы введено в график

Поезда шли с увеличенными интервалами Фото: Артем КИЛЬКИН

Движение на юго-западном отрезке Сокольнической линии метро Москвы ввели в график. Интервалы между составами были увеличены из-за необходимости провести проверку инфраструктуры, сообщает столичный Дептранс. Причины и детали проверки при этом не уточняются.

После проверки движение поездов на красной ветке вернули в график.

Ранее KP.RU сообщил, что снегопад в Московском регионе не повлиял на график поездов и автобусов «Аэроэкспресса». Тем не менее перевозчик порекомендовал пассажирам отправляться в аэропорт заранее.

А вот движение на дорогах Москвы сильно затруднено. Вечером в городе прогнозируются пробки 8 и 9 баллов. В связи с этим Дептранс обратился к автомобилистам столицы с просьбой временно пересесть на общественный транспорт.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

На новый год еще можно улететь за границу: эксперт назвал лучшие направления (подробнее)