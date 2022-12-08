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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:34

Педиатр Мягкова перечислила причины темных кругов под глазами у детей

Педиатр Мягкова: Синева под глазами может появиться из-за переутомления, нехватки витаминов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Круги под глазами могут появиться после длительного приема антибиотиков

Круги под глазами могут появиться после длительного приема антибиотиков

Фото: Shutterstock

Темные круги под глазами у ребенка могут сигнализировать о дефиците витаминов и микроэлементов, анемии, нарушениях в работе щитовидной железы, печени или почек, заявила врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Марина Мягкова в беседе с «Москвой 24».

Специалистка отметила, что «синяки» также нередко указывают на неправильную работу кишечника или желудка. Например, сбои в организме могут произойти из-за употребления антибиотиков. Также на внешнем виде нередко сказываются аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания, интоксикация.

Еще одна причина темных кругов под глазами – переутомление и недосыпы. В этом случае родителям советуют наладить режим дня ребенка, снизить нагрузку и добавить побольше прогулок на свежем воздухе.

«Особенно это касается школьников. Хотя малышей сейчас тоже могут перегружать развивашками и занятиями спортом, отчего они порой устают не меньше взрослых», - подчеркнула Мягкова.

Эксперт отметила: иногда синева под глазами является индивидуальной особенностью, передающейся по наследству. Узнать точную причину кругов поможет врач.

Ранее KP.RU сообщал, что врач Ольга Малиновская назвала симптомы свиного гриппа. Помимо повышенной температуры, слабости, кашля, насморка и головной боли может добавиться рвота и диарея.