Педиатр Мягкова перечислила причины темных кругов под глазами у детей

Круги под глазами могут появиться после длительного приема антибиотиков Фото: Shutterstock

Темные круги под глазами у ребенка могут сигнализировать о дефиците витаминов и микроэлементов, анемии, нарушениях в работе щитовидной железы, печени или почек, заявила врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Марина Мягкова в беседе с «Москвой 24».

Специалистка отметила, что «синяки» также нередко указывают на неправильную работу кишечника или желудка. Например, сбои в организме могут произойти из-за употребления антибиотиков. Также на внешнем виде нередко сказываются аутоиммунные и сердечно-сосудистые заболевания, интоксикация.

Еще одна причина темных кругов под глазами – переутомление и недосыпы. В этом случае родителям советуют наладить режим дня ребенка, снизить нагрузку и добавить побольше прогулок на свежем воздухе.

«Особенно это касается школьников. Хотя малышей сейчас тоже могут перегружать развивашками и занятиями спортом, отчего они порой устают не меньше взрослых», - подчеркнула Мягкова.

Эксперт отметила: иногда синева под глазами является индивидуальной особенностью, передающейся по наследству. Узнать точную причину кругов поможет врач.

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