Исторический облик Южного речного вокзала в Москве при реконструкции будет сохранен

Проект реконструкции Южного речного вокзала. Источник: Москомархитектура

По окончанию реконструкции Южного речного вокзала в районе Нагатинский затон здание вновь будет выполнять свою историческую функцию. При этом проект подразумевает сохранение оригинального облика здания. Однако на вокзале появятся смотровые площадки, кафе, выставочные пространства и другие зоны для отдыхающих и пассажиров. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, работы по реконструкции Южного речного вокзала близятся к завершению – на фасаде уже появились декоративные элементы – циферблат часов, надпись «Москва», 14-метровый шпиль и пять скульптур, символизирующие моря: Черное, Белое, Балтийское, Азовское и Каспийское. Это прекрасное здание в стиле советского модернизма, которое вновь будет активно использоваться горожанами. Мы уже имеем удачный пример Северного речного вокзала, который пользуется невероятной популярностью, – отметил Сергей Кузнецов.

Проект реконструкции Южного речного вокзала. Источник: Москомархитектура

Главный архитектор не сомневается, что в перспективе Южный вокзал станет удобным транспортным узлом и современным общественным пространством. Общая площадь здания составит 6837 «квадратов». Внутри появятся магазины, кафе, ресторанов, офисные и выставочных пространства. Заработает конференц-зала и медиацентр. Для пассажиров будет комфортный зал ожидания и отдыха.

Напомним, здание вокзала в Нагатинском затоне выполнено в стиле советского модернизма с широкими окнами и шпилем. Его возвели в 1985 году. Визуально корпус на стилобате разделен два прямоугольных объема. Кровля на уровне второго этажа может быть использована под общественное пространство.

— Проектом реконструкции предполагается сохранение архитектурного облика здания, а также устройство эксплуатируемых кровель в уровне второго и последнего этажей, – добавил Сергей Кузнецов.

При отделке фасадов применяют крупноформатные панели, выполненные из стеклофибробетона, а также композитные кассеты, ламели. Венчать здание будет исторический компас.