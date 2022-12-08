За минувшие сутки в Москве коронавирусом заразились 1697 человек

С коронавирусом за прошедшие сутки госпитализировали 207 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прирост заболевших коронавирусом в Москве вторые сутки фиксируется на уровне около 1700 случаев, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф. По данным на 8 декабря 2022 года, число подхвативших коронавирус в столице фиксируется на цифре 1697 человек, накануне количество таких больных было 1727 человек.

До этого в последние месяцы ежесуточный прирост числа ковидных пациентов составлял от 500 до 1100 случаев, лишь иногда превышая максимум.

В Москве за минувшие сутки госпитализировали 207 пациентов с коронавирусом. Еще 16 человек скончались от последствий этого заболевания. Выздоровевшими от Covid-19 признали 1194 человек.

По числу ежедневно выявляемых случаев коронавируса Москва остается на первом месте среди остальных регионов России. Показатель столицы в 2 раза превысил показатель Санкт-Петербурга и в 7 раз - Подмосковья.

Ранее KP.RU сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог в Москве. Чаще всего вирус подхватывают взрослые москвичи.