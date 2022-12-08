Княжевская: Новая застройка на улице Веткина позволит создать порядка 2,2 тысяч рабочих мест

Фото: Москомархитектура

На северо-востоке столицы в Марьиной Роще планируют возвести новый многофункциональный квартал. Он появится на улице Веткина. Как рассказала председатель Москомархитектуры, порядка 160 тысяч квадратных метров недвижимости займут комфортные современные деловые центры, а также жилая застройка. Участок расположен между улицей Веткина и пересечением Октябрьской железной дороги и Рижского направления, МЦД-2. Проект планировки для него ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас этот участок занят производственными и административными зданиями, используемыми не рационально, и довольно большая территория в 18 гектаров не развита, - сказала Княжевская. - Благодаря реорганизации и территории, и транспортного обеспечения, мы получаем порядка 2,2 тысяч рабочих мест в пешеходной доступности от станции МЦД-2 "Марьина Роща", строительство которой завершается»

По ее словам, важным аспектом градостроительной политики Москвы является именно такой подход, когда транспортная инфраструктура готовится заранее с учетом будущего развития территорий вокруг станций. Благодаря комплексной застройке на участке разместятся офисные и жилые здания. До сих пор здесь находились производственные и административные строения. Но все предприятия с этого участка уже выведены. Теперь по проекту около 80 тысяч «квадратов» отдадут под нежилую застройку. Остальное - под жилье и социальную инфраструктуру.

Помимо этого, проект предполагает масштабное развитие дорожной сети. Здесь проведут реконструкцию улицы Веткина и построят новый проезд вдоль Октябрьской железной дороги, с планируемой эстакадой через МЦД-2.