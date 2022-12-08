Эксперты оценили план комплексного развития бывшей промзоны «Братцево»: жители получат новые ЖК и инфраструктуру

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Промзона «Братцево» в Войковском районе превратится в современный жилой квартал. Его проект утвержден по программе комплексного развития территорий. Об этом написал мэр Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Промзона расположена между проездом вдоль Выборгской улицы, путями МЦК, ЖК «Головино» и улицей Адмирала Макарова. Сейчас тут располагаются устаревшие коммунально-складские объекты. На их месте планируется построить современный жилой комплекс. Квартиры там получат в том числе участники реновации. Также появятся, школа, детсад, общественно-деловой центр со спортивным комплексом и офисное здание.

Запланированы реконструкция дорог, строительство новых улиц, пешеходных переходов и парковок. В квартале смогут жить 6,5 тысячи человек. А в процессе стройки и после сдачи проекта появится 2 тысячи рабочих мест.

Обновление промзоны «Братцево» не единственный проект, который будет воплощен в столице.

— Сегодня в столице реализуются 20 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 314 гектаров. Там построят современные производства, школы, детские сады, офисы и другие объекты, благодаря которым в городе появится более 71 тысячи новых рабочих мест, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Независимый экономист Андрей Бархота считает, что редевелопмент «Братцево» сделает район центром притяжения деловой активности и одной из локаций для приобретения жилья.

— Редевелопмент — ключевой импульс для развития этой территории и создания новых рабочих мест в Москве, — поделился экономист.

Председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк отметила, что сейчас в «Братцево» ветхая территория из построек коммунального хозяйства. При этом дорожно-транспортная сеть вокруг района развита. Импульсом для обновления станет реконструкция площадки.

— Любая реновация, которая проходит на территории города, традиционно сопряжена с созданием новых рабочих мест, с обновлением качества жизни, с появлением современных объектов городской инфраструктуры. И район Братцево не должен стать исключением. Жители получат все «в одном флаконе»: новое жилье, инфраструктуру, возможности для повышения качества быта, а также коммунальную и транспортную доступность в рамках города, — заключила Вовк.