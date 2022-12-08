В гостиницах Москвы уже забронировали половину номеров на Новый год Фото: Павел МАРТИНЧИК

В гостиницах Москвы уже забронировали половину номеров на Новый год. Об этом рассказал председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов, сообщают «РИА Новости».

Отмечается, что качественный номерной фонда гостиниц столицы забронирован на новогодние дни на 50 процентов. Трехместные номера и вовсе заняты уже на 70 процентов.

Евгений Козлов рассказал, что в последнее время поведение туристов изменилось. Раньше люди могли прогнозировать свой отпуск на квартал, на полгода, а в некоторых случаях и на год вперед. Сейчас же ситуация не позволяет планировать так надолго.

Также председатель Комитета по туризму выразил надежду, что продвижение Москвы и формирование различных турпродуктов привлечет еще больше жителей России в столицу.

Ранее KP.RU писал, что за девять месяцев 2022 года Москва приняла около 14 миллионов туристов. Больше всего столица привлекает жителей Санкт-Петербурга и Краснодарского края.