В МТС появилась новая подписка с сервисом охраны квартир

Жители Москвы и области могут воспользоваться новым удобным предложением от МТС. Компания впервые запустила уникальную подписку, в рамках которой кроме большого количества минут на звонки, интернета и развлекательных сервисов (см. рубрику «Конкретно»), включен еще комплект охранной системы Гольфстрим для защиты домов, квартир, дач, офисов.

Охранная система состоит из комплекта беспроводного оборудования в виде датчиков движения и открывания двери, которые защищают от проникновений и краж. Умная система различает движение человека и домашнего питомца весом до 25 кг поэтому можно не беспокоиться о ложной тревоге. Также в комплект входит кнопка SOS, расположенная на клавиатуре и в мобильном приложении, что позволяет экстренно вызвать группу быстрого реагирования при угрозе нападения. Среднее время прибытия охраны по Москве до 10 минут, в области до 20. Система оснащена двумя каналами связи для защиты и аккумулятором резервного питания, поэтому в случае отключения электричества будет работать автономно 12 часов.

Управлять охранной системой жители Москвы смогут из любого места, где есть интернет. Через мобильное приложение помещение можно удаленно ставить или снимать с охраны, проверять статус системы,получать уведомления о событиях и вызывать группу реагирования одним нажатием кнопки SOS.

ДЕНЕЖКИ

Ежемесячная стоимость подписки «Весь МТС Гольфстрим» - 1990 рублей. В нее входят:

- 30 Гб мобильного трафика;

- 1500 минут на звонки;

- 100 смс;

- проводной интернет на скорости 1 Гбит/с, которого хватает для использования на высокой скорости одновременно на всех домашних устройствах;

- онлайн-кинотеатр KION с эксклюзивными фильмами и сериалами;

- доступ к более, чем 200 ТВ-каналам;

- охранная система с сервисом круглосуточного мониторинга и реагирования. В рамках подписки оборудование Гольфстрим предоставляется в аренду, а через два года переходит в собственность клиента.

По данным компании, общая стоимость всех услуг в пакете (связь, интернет, домашнее ТВ и онлайн-кинотеатр KION и охранная система) на 40% дешевле, чем подключать эти опции по отдельности.

Для оформления подписки нужно оставить заявку, после чего оператор перезвонит вам и согласует удобное время для подключения.

- Мы последовательно расширяем возможности нашей экосистемы, реагируя на потребности клиентов и включая в нее наиболее востребованные решения. От этого выигрывают в первую очередь потребители. Включение в подписки даже самых технически сложных и, следовательно, затратных сервисов, позволяет пользоваться ими по доступной цене, без нагрузки на семейный бюджет, – отмечает Павел Плясенко, директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС. – Благодаря новой подписке наши клиенты смогут не только общаться и выполнять в интернете различные задачи, но и чувствовать себя спокойно по поводу сохранности своего жилья даже на расстоянии.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- За восемь месяцев 2022 года в Москве число квартирных краж снизилось на треть. Это связано с тем, что в подъездах стали чаще устанавливать домофоны и камеры наблюдения.

- Наиболее защищенными от проникновений являются квартиры, в которых установлена сигнализация, подключенная к пульту охраны.

- Большинство злоумышленников грабят квартиры, в которые проще проникнуть. По статистике, более 80% преступников принимают решение о проникновении, если в помещении нет сигнализации.

- При наличии злоумышленника на объекте, задержание и передача полиции происходит в 99% случаях.