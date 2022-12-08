Собянин упростил многодетным семьям в столице получение парковочных разрешений

В Москве упростили получение парковочных разрешений для многодетных семей столицы Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Благодаря мэру Москвы, упростили получение парковочных разрешений для многодетных семей столицы. Срок их выдачи удалось сократить в целых два раза: с шести до трех рабочих дней. О подписании распоряжения Сергеем Собяниным сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

Отмечают, что также продлили и срок действия документов. Теперь разрешение будет действовать не три года, а до достижения младшим ребенком семьи 16 или 18 лет.

Помимо этого оформлять и продлевать, а также аннулировать или вносить изменения в парковочные разрешения резидентов и многодетных семей можно будет только на городском портале mos.ru в разделе «Услуги» — «Транспорт».

Подобные изменения сделают более комфортным и удобным получение разрешений для 200 тысяч автомобилистов, среди которых более 115 тысяч — многодетные родители и еще около 93 тысяч резидентов.

Ранее KP.RU писал, что стоимость платных парковок в 2023 году поднимать не будут. К тому же отмечалось, что есть специальные парковки для резидентов, на которых гости столицы не могут оставить свои автомобили без соответствующего разрешения. За нарушение предусмотрен штраф.