Билеты на балет «Щелкунчик» в Москве начнут продавать по спецтарифам с 13 декабря

Молодые ценители балета могут приобрести билеты за 200 рублей Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

С 13 декабря в Москве купить билеты на балет «Щелкунчик» можно будет за 800 и 1000 рублей, а с 16 декабря - за 200 рублей. В эти даты стартуют продажи по спецтарифам «Социальная поддержка», «60 плюс» и «Молодежный», сообщается в Телеграм-канале Государственного академического Большого театра России.

Граждане, которые подходят под условия тарифов «Социальная поддержка» и «60 плюс», смогут приобрести их в кассе театра в административном здании (слева от выхода из метро «Театральная» и «Охотный ряд») 13-15 декабря или 20-22 декабря. В первом случае будут продавать билеты на представления декабря, во втором - на январские показы. Касса будет открыта с 11:00 до 20:00.

- Стоимость одного билета - 800 рублей, а на спектакль 31 декабря в 18:00 - 1000 рублей, - говорится в сообщении.

Тариф «60 плюс» будет действовать и при покупке билета через сайт ГАБТ. Также через сайт можно будет приобрести билеты и по тарифу «Молодежный (14-22)». В первом случае цена будет такой же, как и при покупке в кассе для участников тарифа «Молодежный (14-22)» - 200 рублей. На декабрьские показы продажи откроют только 16 декабря с 11:00, на январские - 23 декабря с 11:00.

Полную информацию о продаже билетов, а также о том, кто может воспользоваться спецтарифами, смотрите на сайте Большого театра.

Ранее KP.RU рассказал, как перекупщики накручивают цены на билеты на знаменитый балет и обходят условие продажи только именных билетов, выставленное Большим театром.