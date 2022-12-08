"Наслаждаются русской зимой". В зоопарке Москвы объяснили, почему не надо жалеть его обитателей из-за холодов

Манул Тимофей не против прогулок по заснеженному вольеру Московского зоопарка. Фото: кадр видео из телеграм-канала зоопарка Москвы

Представители Московского зоопарка призвали посетителей не беспокоиться о его обитателях, которые якобы страдают от наступивших холодов. И заодно объяснили, почему причин для переживаний нет.

- Мы привыкли всё перетягивать на себя, сравнивать с собой. Но в данном случае этого делать не нужно. Мы все очень разные животные: теплокровные и холоднокровные, летающие и ползающие, морозостойкие и не очень. Надо принять то, что животные такие разные, мир такой разный - и в этом его красота, - написали представители зоопарка Москвы в Телеграм-канале зоосада.

Там также отметили, что у всех жителей зоосада есть защищенные от холодов помещения. Если животное почувствует дискомфорт из-за низкой температуры воздуха, оно всегда может укрыться. Однако многие наслаждаются настоящей русской зимой!

- Выдры и ластоногие даже в сильные холода предпочитают плавать в бассейнах, волки бегают в метель, а овцебыки просто стоят, пока на них сверху наваливается сугроб, - добавили в Московском зоопарке.

Ранее KP.RU сообщил, что тушканчики из Московского зоопарка впервые впали в зимнюю спячку. Холодный сезон они проведут внутри специальных холодильников.