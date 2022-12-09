Наталья Сергунина: Турпортал Discover Moscow представил новогодний гид по столице

Фото предоставлено пресс-службой Мостуризма

Официальный туристический портал столицы Discover Moscow представил экскурсионные маршруты, события и места, куда можно отправиться в преддверии Нового года и на каникулах. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Москва — одно из самых популярных направлений России для культурно-познавательного, делового, событийного, гастрономического туризма и для семейных поездок. В подборках, которые предлагает проект, собраны самые актуальные предложения для горожан и разных категорий путешественников.

«Традиционно в конце декабря в столицу приезжают тысячи гостей из регионов России и других стран. Найти, где побывать и что посмотреть в Москве, можно на туристическом портале Discover Moscow. Там опубликованы десятки вариантов — от маршрутов по исторической части города до кафе с авторским меню. Еще новогодний путеводитель рассказывает о программах в музеях, выставочных залах, театрах и парках», — отметила Наталья Сергунина.

На портале также разместили подборку ресторанов и отелей Москвы с выгодными условиями. Так, при бронировании номера через туристический сервис Russpass более чем в 20 столичных гостиницах готовы предоставить скидки до 20 процентов или услугу позднего выезда. Большинство предложений действует с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Приятно удивить готовы и кафе. Посетителей ряда заведений ждет комплимент в виде десерта или скидка на заказ до 15 процентов.