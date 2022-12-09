Княжевская: Новые крупные транспортные узлы в Москве перераспределят потоки пассажиров по городу

На фото председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Фото: пресс-служба Стройкомплекса

В столице продолжается строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Напомним, они объединят действующие и проектируемые линии метро, железные дороги, в том числе Московские центральные диаметры (МЦД) и Московское центральное кольцо (МЦК). Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, транспортные узлы позволят пассажирам быстро и комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой.

«Крупными можно назвать ТПУ прежде всего вдоль линий МЦД, - рассказала Княжевская. - Среди них - узел «Рижская» рядом с одноименным вокзалом с пересадками на МЦД-2, 3, 4 и на высокоскоростную магистраль ВСЖМ-1 «Санкт-Петербург — Москва». Еще шесть транспортных узлов разместятся на базе новых станций Киевского направления железной дороги. Их планируется создать на станциях «Аминьевская», «Минская», «Кутузово», «Камушки», «Беговая» и на Белорусском вокзале».

По ее словам, появление этих ТПУ позволит жителям районов около Киевского направления железной дороги пересаживаться на Большую кольцевую и радиальные линии метро, а также на МЦК и МЦД-1.

«По прогнозам специалистов открытие крупных ТПУ на Киевском направлении разгрузит соседний с вокзалом участок», - уточнила Княжевская.