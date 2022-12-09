Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал строительство завода по выпуску SIM-карт

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о строительстве нового завода по выпуску SIM-карт. Компания «Исткомпис Рус», являющаяся с 2020 года резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», уже начала его возводить на площадке «Алабушево». Инвестор оформил необходимые разрешения. Сейчас завершаются подготовительные работы на месте будущего завода.

«Резидент особой экономической зоны намерен вложить в реализацию проекта более 200 миллионов рублей, - отметил заммэра. - Строительство планируется завершить в 2023 году».

Новое предприятие будет производить не только привычные SIM-карты. На нем планируют заниматься дальнейшим совершенствованием виртуальных карт (eSIM), встроенных в телефон и подключающихся через сканирование QR-кода. Их активация проходит через RSP-платформу. Далее им присваиваются номера.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что компания каждый год выпускает более 60 миллионов единиц продукции для отечественного и зарубежного рынков. В частности, ее клиентами являются крупнейшие мобильные операторы и банки России и стран СНГ. Изделия создаются предприятием на собственном небольшом производстве в Зеленограде и на других площадках.

«Открытие нового завода позволит разместить основные мощности в одном месте», - уточнил глава ведомства.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, площадь нового завода составит более 2,1 тысячи квадратных метров. На нем появится более 50 рабочих мест.

Напомним, запуск новых производств и создание рабочих мест в особой экономической зоне Москвы становятся возможными в том числе благодаря экономическим и таможенным льготам для резидентов. Например, их освобождают от оплаты налогов на имущество, землю и транспорт. А ставка налога на прибыль для таких компаний равна всего двум процентам.