Неприятное знакомство: Двое приезжих мужчин обокрали москвичку во время беседы

В Москве двое приезжих подошли к девушке для знакомства и обокрали ее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве полицейские задержали двоих приезжих мужчин, подозреваемых в грабеже и краже. Установлено, что злоумышленники вытащили из кармана мужчины 24 тысячи рублей и скрылись, об этом сообщает столичная пресс-служба ГУ МВД России.

Грабители увидели вышедшего из бара мужчину, подошли к нему и вытащили деньги из кармана. Потерпевший заметил пропажу и тут же попросил вернуть деньги, но воры проигнорировали его и скрылись.

Позже в ходе расследования стало известно, что задержанные причастны к еще одному преступлению. Они подошли к сидящей на лавочке молодой девушке под предлогом знакомства. Во время непринужденной беседы они незаметно вытащили у нее телефон и банковскую карту.

На момент задержания подозреваемые успели потратить награбленное, а от телефона и банковской карты — избавились.

По имеющимся фактам кражи возбуждены уголовные дела. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее KP.RU писал о мужчине, который полтора месяца крал и продавал электросамокаты и велосипеды в столице. За это время он успел продать 15 двухколесных транспортных средств.