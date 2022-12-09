Новые кроссоверы «Москвич» уже впечатляют

В 2023 году на заводе соберут 50 тыс. автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

На автомобильном заводе «Москвич» выпустили более 160 городских кроссоверов «Москвич 3», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Серийное производство автомобилей стартовало 23 ноября. Показатели за 16 дней впечатляют. А до конца года результат планируют еще улучшить. За это время соберут еще около 440 машин, в том числе – 200 электромобилей.

К концу 2023 года уровень локализации производства будет увеличен до показателей автокомпании «Рено», когда она выпускала транспортные средства на столичной площадке. В будущем году на заводе произведут еще 50 тысяч автомобилей. Часть из них направят на обновление парка каршеринга в Москве, Подмосковье и других российских регионах.

Ранее KP.RU сообщал, что первые модели городского кроссовера «Москвич 3» собраны из китайских комплектующих и по сборке напоминают JAC JS4. Ориентировочно такие машины будет стоить около 2 млн рублей. Однако владельцы столичного завода «Москвич» к 2025 году планируют создать полностью отечественный автомобиль.

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