За прошедшие сутки в Москве выявили 1439 случай заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 9 декабря 2022 года в Москве за сутки выявили 1439 заражения COVID-19. Госпитализация понадобилась 181 пациенту, стало известно по данным стопкоронавирус.рф.

Число новых случаев оказалось ниже вчерашних показателей за сутки, однако Москва все еще лидирует по количеству заражений среди регионов России.

Выздоровели за вчерашний день 1168 пациентов, а скончались от последствий заболевания 15 человек. Во избежание тяжелых последствий болезни и профилактики заболевания, рекомендуется пройти вакцинацию в одном из пунктов Москвы.

Ранее KP.RU писал о том, что увеличилось количество зараженных свиным гриппом (А(H1N1)-2009). Врач Малиновская назвала основные симптомы болезни среди которых: высокая температура, мигрень, кашель и конъюнктивит. Также этот вирус может вызывать рвоту и диарею, поэтому люди путают его с кишечными инфекциями.