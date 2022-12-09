Мосэкомониторинг: Пожар на Ленинградском шоссе не повлияет на загрязнение воздуха над Москвой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильный пожар в торговом центре на Ленинградском шоссе не повлияет на уровень загрязнения воздуха над Москвой. К таким выводам пришли специалисты ГПБУ «Мосэкомониторинг», взяв пробы и оценив обстановку. Об этом пишет пресс-служба Городского хозяйства столицы.

Передвижная экологическая лаборатория ГПБУ «Мосэкомониторинг» сейчас обследует окружающие зону пожара территории Москвы, чтобы оценить вероятность загрязнения воздуха и уровень вреда для жителей. Сообщается, что юго-восточный ветер относит задымление в сторону от Москвы, благодаря чему рисков загрязнения не наблюдается.

На данный момент уровень содержания загрязняющих веществ в атмосфере не превышает пороговых показателей, и специалисты отмечают в целом очень хорошие погодные условия для того, чтобы вредоносные вещества быстро рассеивались в воздухе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Ленинградском шоссе горит торговый центр «МЕГА Химки». Огонь полыхает на площади в 7 тыс. квадратных метров, по сообщениям очевидцев пожар сопровождался сильными взрывами.