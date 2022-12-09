Следователи Москвы возбудили уголовное дело против начальника одного из отделов филиала РЖД Фото: Олег ЗОЛОТО

Московские следователи возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки должностному лицу), против начальника одного из отделов филиала ОАО «РЖД» Юрия Овсянникова. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Юрий Овсянников является начальником отдела комплектации и оборудования Московской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения в ОАО «РЖД». Также уголовное дело возбуждено против Юрия Тихомирова - гендиректора ООО «Группа Паритет» и «Паритет эксперт групп».

По версии следствия, в 2021-2022 годах Тихомиров через посредника передал Овсянникову 400 тыс. рублей, чтобы получить преимущество для своей компании во время конкурентных закупок. Овсянников заранее передавал Тихомирову данные о будущих закупках, чтобы тот заблаговременно готовил наиболее выгодные предложения, и побеждал на торгах.

Во время допроса Овсянников вину не признал, а Тихомиров сознался по всем пунктам и заключил соглашение о сотрудничестве. Начальника отдела «РЖД» поместили под стражу, Тихомирову же назначили запрет определённых действий.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве следователи добиваются ареста замглавы ГУ МЧС Сергея Зотова, также по подозрению в получении взяток.