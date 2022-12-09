Аукцион за право комплексного развития участка бывшей промзоны «Красный строитель» в Москве пройдет в начале 2023 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Проведение торгов назначено на 31 января 2023 года. Заявки от инвесторов принимают до 19 января. Комплексное освоение промзоны «Красный строитель» — расположена на юге Москвы — подразумевает застройку общественно-деловой, социальной и жилой недвижимостью. На аукционе лот стартует с 230,67 млн рублей. Участникам необходимо внести задаток в размере 46,13 млн рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В столице объявлен аукцион на право заключения договора о реорганизации участка бывшей промзоны «Красный строитель». Победитель получит право разместить на территории общей площадью около 34 гектаров жилые и общественно-деловые объекты, – рассказал Владимир Ефимов.

Вице-мэр сообщил, что в процессе редевелопмента и по его итогам жители района Чертаново Южное, где находится промзона, получат порядка 4,6 тысячи рабочих мест. Чтобы реализовать план комплексного развития инвесторам потребуется вложить более 46 млрд рублей. При этом ожидаемый бюджетный эффект от освоения территории составит около 1,6 млрд рублей ежегодно.

Участок, по которому объявлены торги, расположен недалеко от Варшавского шоссе и ветки МЦД-2. Сейчас земля используется неэффективно: там находятся автомойки, автостоянки и склады. Предполагается, что среди инвесторов, желающих принять участие, могут быть и действующие собственники недвижимости на территории площадки. Ранее они не смогли прийти к соглашению о развитии территории.

Помимо жилых домов, офисной и коммерческой недвижимости — под общепит и магазины — планируется строительство социальной инфраструктуры.

— Поликлиники на 320 посещений в смену, детского сада на 250 воспитанников, а также двух школ, которые смогут принять в общей сложности 900 учащихся, – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

СПРАВКА «КП»

Как работает программа комплексного развития территорий

Ее задача — вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. По оценкам экспертов, она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест, а суммарный объем инвестиций составит семь триллионов рублей. При этом бюджет получит около трех триллионов рублей.