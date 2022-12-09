В столице открылись бесплатные катки на фестивальных площадках «Московских сезонов»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Фестивальные площадки «Московских сезонов» открыли 19 бесплатных катков в Москве. Они ждут гостей с 11:00 до 22:00 по будням и с 10:00 по 22:00 по выходным. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Со своими коньками вход абсолютно бесплатный, а для тех у кого их нет, предусмотрен прокат. За 50 рублей с залогом с две тысячи рублей можно арендовать коньки и в такую же сумму обойдется комплект защиты.

Порядок на катке обеспечивают операторы, которые помогают тем, кто встал на коньки впервые. Также есть поддерживающие стойки в виде пингвинов, чтобы гости увереннее себя чувствовали на льду.

Катание организуется по сеансам, предварительная регистрация на которые открыта на сайте «Московские сезоны».

Ранее KP.RU писал, что в Москве этой зимой в парках города будут работать более 40 лыжных трасс. Их общая протяженность составит 133 километра.