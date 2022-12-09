В Москве перед судом предстанут мошенники, обманувшие более 240 человек на 4 млн рублей

Злоумышленник создали свыше 20 сайтов и продавали через них некачественные телефоны и наушники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве завершилось расследование уголовных дел в отношении 20 обвиняемых в мошенничестве при продаже электроники. Аферисты отправятся под суд, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленник создали свыше двух десятков сайтов и разместили на них объявления о продаже наушников и смартфонов известных марок. Операторы колл-центра связывались с клиентами, затем выбранные товары им доставляли курьеры. Однако покупателям привозили некачественную электронику.

Как выяснилось, преступники упаковывали в коробки поддержанные устройства, а затем наклеивали на них идентификационные номера от новых гаджетов. Стоимость на такие товары была на 20-30% ниже рыночной. В результате криминальной деятельности пострадали 242 человека. Общая сумма материального ущерба превысила 4 млн рублей.

Правоохранители провели обыски в офисах, складах и домах обвиняемых в Подмосковье, Ленинградской, Самарской и Нижегородской областях. Там изъяли банковские карты и около 2,5 тыс. телефонов и наушников.

Ранее KP.RU сообщал, что в столице курьер-мошенник обманул пенсионерку на 750 тысяч рублей.