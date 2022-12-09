Мужчина спас трехлетнего малыша после падения из окна многоэтажки на северо-востоке Москвы

На Челобитьевском шоссе в Москве мужчина спас выпавшего из окна трехлетнего малыша. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Челобитьевском шоссе в Москве мужчина спас выпавшего из окна трехлетнего малыша. Прогуливаясь по улице он услышал детский плач и обнаружил лежавшего на земле беспомощного ребенка, об этом сообщает РЕН-ТВ.

Мужчина незамедлительно поднялся с малышом в квартиру, которая находится в этом же доме. Как оказалось ребенок выпал из окна соседей. Дома была бабушка, а мама ушла на работу.

Пожилая женщина ненадолго отлучилась от спящего малыша, но в это время он каким-то образом смог пробраться к окну и вывалиться наружу. Соседи отмечают что не замечали в этой семье никаких скандалов.

Ранее KP.RU писал, как москвичка выбросила из окна 11 этажа годовалую дочь. Таким способом она хотела отомстить бывшему мужу. Позднее стало известно, что девочка скончалась в больнице.