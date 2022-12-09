Пожар произошел в административном здании в районе станции МЦК «Владыкино» в Москве, фото: скриншот из видео

В Москве, в районе станции МЦК «Владыкино», загорелось двухэтажное административное здание по адресу улица Станционная, 8. Сообщается о том, что внутри вспыхнул натяжной потолок. Об этом KP.RU стало известно от пресс-службы ГУ МЧС по столице.

Сообщение о возгорании экстренные службы получили 9 декабря, в 13:57. Прибывшие на место пожарные подтвердили - горит натяжной потолок, по площади 70 квадратных метров, внутри двухэтажного здания. Сейчас пожар тушат 17 человек и 6 единиц техники.

Предварительно пострадавших нет, обстоятельства происшествия будут уточняться после того как пожарные потушат пламя.

Ранее KP.RU сообщал о пожаре в торговом центре «МЕГА Химки», также произошедшем 9 декабря. Мощное возгорание сопровождалось взрывами, а площадь распространения огня достигла семи тысяч квадратных метров.