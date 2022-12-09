Москвичи стали пользоваться онлайн-записью к ветврачу в два раза больше за последние четыре года

В 2022 году сервисом по онлайн-записи воспользовались более 200 тысяч раз. Фото: Mos.ru

С момента появления услуги онлайн-записи к ветеринару в Москве 4 года назад, ее популярность растет среди владельцев питомцев. В первый год работы сервисом воспользовались 96 тысяч раз, а в этом году уже более 200 тысяч раз, сообщает председатель Комитета ветеринарии Москвы на сайте мэра.

Отмечается что онлайн-запись не только позволяет в несколько кликов записаться на прием к ветеринару, но и ознакомиться с широким спектром услуг, которые предлагают различные ветклиники.

Информация о домашнем животном на портале заполняется автоматически если она была ранее внесена хозяином в личном кабинете на mos.ru. Также предоставляется возможность вызова специалиста на дом.

За все время существования сервиса для записи питомцев к врачу, им воспользовались уже более 750 тысяч раз.

Ранее KP.RU писал о появлении в скором времени гостиницы для домашних животных в ТиНАО. Подобную зоогостиницу строят в поселении Краснопахорском, неподалеку от деревни Поляна. Здание будет занимать 1,8 тысячи квадратных метров.