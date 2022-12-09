Пожар на станции МЦК «Владыкино» в Москве не повлиял на движение поездов

Пожар на станции МЦК «Владыкино» не повлиял на движение поездов, фото: скриншот из видео

Возгорание в административном здании рядом со станцией МЦК «Владыкино» в Москве никак не повлияло на расписание поездов. Составы ходят в штатном режиме, о чём заявили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, пожар уже тушат экстренные службы, и безопасности пассажиров ничего не угрожает. Поезда продолжают ходить в соответствии с расписанием, никаких изменений из-за инцидента не планируется.

Также KP.RU стало известно о том, что пожар был локализован в 15:01 9 декабря, и уже в 15:07 - полностью ликвидирован. Оперативная и качественная работа пожарных позволила быстро устранить очаг и избежать распространения огня. О пострадавших не сообщалось.

Ранее KP.RU сообщал о том, что возле станции МЦК «Владыкино» загорелось административное, двухэтажное здание. Горел натяжной потолок на площади 70 квадратных метров.