Участок Коломенской улицы в Москве будет закрыт для проезда с 12 декабря до весны 2023 года

Участок Коломенской улицы в Москве будет закрыт для проезда с 12 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на несколько месяцев перекроют движение по участку Коломенской улицы, из-за строительства инфраструктуры и объектов для метрополитена в ЮАО. Также закроют части улиц Речников и Затонной. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Список полных перекрытий небольшой. Так, до 30 мая 2023 года будут перекрыты участки улицы Коломенская (от улицы Новинки до Затонной) и Кленового бульвара (от Коломенской до Кленового бульвара, 25/1).

Более обширен перечень частичных ограничений, на нескольких участках будет ограничено движение по 2-4 полосам до 30 марта 2023 года. Например, на улице Речников, 17, будут перекрыты 3 полосы, но для водителей откроют временную объездную дорогу.

Улица Затонная, 27/1 - будет перекрыто 3 полосы, но также организуют объездную однополосную дорогу. Улица Затонная, 17 - перекроют 2 полосы, объездная будет 1-2-полосной в обе стороны движения. Улица Коломенская, 27В - для проезда станут недоступны сразу 4 полосы, объездная компенсирует 1-2 полосы в обоих направлениях.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с 10 по 25 декабря будет перекрыт участок Подгорской набережной.