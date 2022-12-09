Поджигателя квартиры в Москве заключили под стражу до 7 февраля 2023 года Фото: прокуратура Москвы

Суд, учитывая требования Хорошёвской межрайонной прокуратуры, принял решение поместить 32-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство двоих человек, под стражу до 7 февраля 2023 года. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина обвиняется по ч. 30 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). Как признал сам обвиняемый, 6 декабря 2022 года он приехал в один из домов, расположенных на улице Демьяна Бедного в Москве, облил входную дверь квартиры растворителем для краски и подпалил спичкой, а затем сбежал.

Расследование продолжается и контролируется московской прокуратурой. Обвиняемый высказался против избранной меры пресечения, упирая на то что сожалеет о случившемся, и не собирается скрываться от правосудия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве закладчик по ошибке поджёг не ту квартиру, и в результате едва не убил молодую женщину с двухлетним сыном. Их обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии. Мотивом для поджога стала месть клиенту, который обманул 32-летнего закладчика, но он не знал что квартира этого клиента сдаётся совершенно другим людям.