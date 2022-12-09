МЧС Москвы предупреждает горожан о мокром снеге и гололедице в субботу 10 декабря

МЧС Москвы: 10 декабря ожидается мокрый снег и гололедица Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 декабря в Москве ожидаются не самые благоприятные погодные условия. Москвичей ждут мокрый снег и наледь на дорогах, которая будет сопровождаться снежными заносами. Об этом жителей столицы предупреждает пресс-служба МЧС Москвы.

Как заявляют спасатели, такая погода будет тянуться на протяжении всего дня 10 декабря. Мокрый снег будет налипать на всё что можно, и вместе с гололедицей это создаст травмоопасные условия как для пешеходов, так и для водителей автомобилей.

ГУ МЧС России рекомендует водителям не разгоняться, и стараться ехать медленно, чтобы сохранять контроль над ситуацией. Очень важно выдерживать дистанцию до других автомобилей, и не совершать резких манёвров. Парковать машину лучше подальше от деревьев и шатких конструкций, вроде рекламных вывесок.

Пешеходам же советуют не оставлять детей без присмотра, и стараться держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, стен зданий с неустойчивыми конструкциями.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москву приходят мощные снегопады, всю силу которых горожане смогут оценить в ближайшие выходные.